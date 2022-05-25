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Подбор виртуальных серверов (VPS, VDS) по параметрам: 2622 тарифа, 211 хостеров
|Компания
|Диск
|Память
|Процессор
|Трафик
|Цена
|Виртуализация
|Страна
|Опции
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200 GB
|16384 MB
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6x2600 MHz
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5 TB
100 Mbit/s
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3 134 руб.
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XEN
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Нидерланды, Россия
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80 GB
|4096 MB
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4x2700 MHz
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4 TB
1000 Mbit/s
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2 279 руб.
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XEN
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Германия, Россия, США, Швейцария
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500 GB
|65536 MB
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32x2800 MHz
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∞
1000 Mbit/s
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8 831 руб.
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KVM
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Болгария, Великобритания, Германия
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Канада, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Чехия
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|2622 тарифа, 211 хостеров
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